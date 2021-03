"NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub zawieszenie świadczeń wykonywanych planowo"

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala "w związku z rozwojem epidemii", NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo - poinformował we poniedziałek w komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia. Zalecenia te powróciły po nieco ponad dwóch miesiącach od ich odwołania.