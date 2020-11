Nauka zdalna w szkołach do 29 listopada. Jest rozporządzenie

Wprowadzenie od poniedziałku zdalnego nauczania w klasach I-III szkół podstawowych oraz przedłużenie do 29 listopada nauki zdalnej dla starszych klas podstawówki i szkół średnich zakłada rozporządzenie ministra edukacji i nauki. Zostało ono opublikowane w czwartek w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 29 listopada przedłużone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie będą mieć zajęć stacjonarnych, tylko będą uczyć się zdalnie. Dodatkowo od 9 do 29 listopada zdalnie będą się uczyć klasy I-III szkoły podstawowej.

Utrzymany został również przepis zobowiązujący dyrektorów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego do potrzeb wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych będących wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, dopuszczona będzie możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki. Zajęcia te będą mogły być mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Konsultacje dla uczniów ostatnich klas podstawówki, liceum i technikum

Dodatkowym zaproponowanym w rozporządzeniu rozwiązaniem jest możliwość organizacji w szkole konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum. Chodzi o konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Mają być one realizowane, z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W projekcie zaproponowano też przepis umożliwiający dyrektorowi szkoły, centrum lub placówki, udostępnienie pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, co pozwoli organizatorom na ich przeprowadzenie.