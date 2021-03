"Teraz ważne jest, żeby wszystkie szkoły otrzymały możliwość zatrudnienia psychologów"

To jest bardzo ważny moment na przemyślenia, jak powinna funkcjonować szkoła, kiedy dzieci do niej wrócą - powiedział w "Faktach po Faktach" Krystyna Starczewska, była prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Jak oceniła, jest "strasznie ważne, żeby wszystkie szkoły otrzymały możliwość zatrudnienia psychologów, psychoterapeutów", którzy będą pracować z dziećmi po okresie izolacji. Psychiatra i psychoterapeuta Mariusz Wirga podkreślił, że "gdy stres przerasta nasze normalne doświadczenia, jak właśnie podczas pandemii, to wtedy warto pójść do terapeuty".

W związku z epidemią COVID-19 uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 26 października ubiegłego roku uczą się zdalnie. Do nauki stacjonarnej powrócili 18 stycznia jedynie uczniowie klas I-III. W związku z trudną sytuacją epidemiczną w województwie warmińsko-mazurskim od 1 marca nawet najmłodsi uczniowie powrócili tam do nauki zdalnej. Natomiast od 13 marca na Warmii i Mazurach oraz w województwie pomorskim w klasach I-III będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe.

O sytuacji uczniów w czasie pandemii rozmawiali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Krystyna Starczewska, była prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, współtwórczyni i była dyrektorka Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" oraz psychiatra i psychoterapeuta Mariusz Wirga - polski lekarz pracujący w Kalifornii.

"Teraz jest strasznie ważne, żeby wszystkie szkoły otrzymały możliwość zatrudnienia psychologów, psychoterapeutów"

Jak mówiła w "Faktach po Faktach" Krystyna Starczewska, dla dzieci jednym z problemów związanych z nauką zdalną jest "brak miejsca, gdzie się spotykają". - Dlatego to jest tak strasznie trudna sytuacja. Dziecko izolowane, zamknięte w domu, często w domu, w którym panuje przemoc, to jest tragedia - oceniła.

- Myślę, że teraz jest strasznie ważne, żeby wszystkie szkoły otrzymały możliwość zatrudnienia psychologów, psychoterapeutów, którzy będą mogli z dziećmi, na które izolacja tak bardzo źle wpłynęła, pracować - dodała.

Starczewska: teraz ważne jest, żeby wszystkie szkoły otrzymały możliwość zatrudnienia psychologów, psychoterapeutów TVN24

Czy pedagodzy są gotowi, by dobrze zająć się dziećmi po powrocie do nauki stacjonarnej? - To jest bardzo ważna sprawa, żeby się do tego przygotować. Myślę, ze niektórzy są gotowi, a niektórzy gotowi nie są - przyznała Starczewska. Jej zdaniem "to jest niesłychanie ważne, żeby po powrocie położyć duży nacisk na pracę zespołową, na rozwijanie zainteresowań dzieci".

- To jest moment, w którym można myśleć o pewnej zmianie systemu kształcenia, który nie powinien być nastawiony wyłącznie na pamięciowe opanowywanie przeładowanej podstawy programowej, tylko na to, co sprzyja rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu. Co będzie leczyć te rany, w cudzysłowie, które zostały zadane przez czas separacji. To jest bardzo ważny moment na przemyślenia, jak powinna funkcjonować szkoła, kiedy dzieci do niej wrócą - zauważyła.

Starczewska: to jest bardzo ważny moment na przemyślenia, jak powinna funkcjonować szkoła, kiedy dzieci do niej wrócą TVN24

"Gdy stres przerasta nasze normalne doświadczenia, warto pójść do terapeuty"

Mariusz Wirga zwrócił uwagę, że z pomocy specjalistów powinni korzystać wszyscy, jeśli czują taką potrzebę.

- Każdy z nas ma pewne umiejętności radzenia sobie ze stresem - mówił lekarz. - Ale gdy stres przerasta nasze normalne doświadczenia, jak właśnie podczas pandemii, to wtedy warto pójść do terapeuty, szczególnie poznawczo-behawioralnego, który będzie nas uczył umiejętności skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem - wyjaśniał.

Gość TVN24 dodał, że "terapia poznawczo-behawioralna jest ograniczona czasowo, to nie jest długotrwałe opowiadanie o tym, co mi się stało, tylko to jest nauka". - Możemy się nauczyć skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami - wyjaśniał.

"Obciachem jest właśnie niewyciąganie ręki po pomoc"

Lekarz przekonywał, że skorzystanie z pomocy psychologa lub psychoterapeuty "to nie jest wstyd ani obciach".

- Żyjemy w takich czasach, kiedy wydaje się nam, że ze wszystkim sobie sami powinniśmy poradzić. Ale mamy specjalistów. Jak nam coś nie działa w kuchni, to zawołamy kogoś, kto nam to naprawi - specjalistę od lodówek czy pralek. Tak samo mamy specjalistów od umiejętności radzenia sobie - mówił.

Jak ocenił, "obciachem jest właśnie niewyciąganie ręki po pomoc".

Wirga: obciachem jest właśnie niewyciąganie ręki po pomoc TVN24

Autor:akr//rzw, adso

Źródło: TVN24