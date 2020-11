Rzecznik rządu: jest kilka scenariuszy, jeżeli chodzi o zakres narodowej kwarantanny

Wiosną ograniczenia były o wiele większe. Tutaj niekoniecznie musi tak być - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik rządu Piotr Mueller. W TVN24 pytany był o scenariusze dotyczące narodowej kwarantanny oraz możliwy termin jej ogłoszenia.

Resort zdrowia potwierdził w poniedziałek 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u ponad 568 tysięcy osób. Najwyższą do tej pory liczbę zakażeń - 27,9 tys. - potwierdzono w sobotę, w niedzielę było ich 24,8 tys.

Premier Mateusz Morawiecki w zeszłym tygodniu mówił o ewentualnym wprowadzeniu w Polsce "całkowitego lockdownu". Stwierdził, że byłby to "kolejny stopień obostrzeń po podejmowanych obecnie". Zapowiedział, że jeżeli średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, "będziemy musieli wprowadzić zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się".

Rzecznik rządu Piotr Mueller pytany w "Rozmowie Piaseckiego, jak blisko ogłoszenia narodowej kwarantanny jesteśmy, odparł, że to zależy między innymi od dzisiejszej liczby potwierdzonych zakażeń.

- Jeżeli te zachorowania utrzymywałyby się na dotychczasowym poziomie, to byłaby szansa, że faktycznie w tym tygodniu, czy nawet w najbliższym tygodniu nie trzeba będzie tej narodowej kwarantanny ogłaszać - powiedział. - Dzisiejsza i jutrzejsza liczba będzie najbardziej miarodajna - wskazał.

Mueller mówił, że "jeżeli nie stanie się nic złego" i jeżeli "służba zdrowia będzie wydajna", to "nie powinno być narodowej kwarantanny". Odnosząc się do aktualnej kondycji ochrony zdrowia, ocenił, że "na tym poziomie jesteśmy w stanie pomagać osobom chorym".

Godzina policyjna? Scenariusz "jeden z ostatnich branych pod uwagę"

Rzecznik rządu w TVN24 powiedział, że "jest kilka scenariuszy", jeżeli chodzi o zakres narodowej kwarantanny.

- To zależy między innymi od tego, jakie spłyną dane dotyczące mobilności obywateli. To też jest kwestia właśnie tego wskaźnika, który chcemy wiedzieć czy spadnie czy nie, w szczególności dzisiaj, wczoraj i jutro. Jutrzejszy dzień też jest mniej wymierny, bo to dzień wolny od pracy (11 listopada, Święto Niepodległości - red.) - tłumaczył. Mówił dalej, że od tego będzie zależało, czy rząd będzie "próbować wprowadzać scenariusze, które są na przykład znane z Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji", czy "być może po prostu ograniczyć tylko niektóre obszary funkcjonowania życia społecznego po to, aby tę mobilność ograniczyć".

Jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny? - To wszystko zależy od tego, na jakim poziomie wydajności będzie służba zdrowia. Nie chciałbym wykluczać żadnego wariantu. Scenariusze dotyczące epidemii nie raz już zaskakiwały państwa na całym świecie - odpowiedział. Dopytywany o scenariusz godziny policyjnej odpowiedział, że jest on "jednym z ostatnich branych pod uwagę".

- Pamiętajmy, że wiosną ograniczenia były o wiele większe: całkowicie nie działała na przykład oświata. Tutaj niekoniecznie musi tak być. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych sfer usługowych i handlowych, to też ograniczenia mogą być mniejsze. Mam nadzieję, że taki wariant jak na wiosnę nie będzie konieczny - stwierdził.

Odnosząc się do uwagi, że ostatnio nowe obostrzenia ogłaszane są na ostatnią chwilę, Mueller zapewnił, że informacje na temat narodowej kwarantanny "będą podane wcześniej". Dodał, że "pokazanie schematu, jeżeli chodzi o narodową kwarantannę" to jedna z "rozważanych" przez rząd kwestii. Zaznaczył jednocześnie chodzi mu o publikację, a nie rozpisanie tego schematu. - Chodzi też o to, aby nie wprowadzać niepotrzebnego niepokoju w sytuacji, gdy wariant maksymalny nie będzie realizowany - wyjaśnił.

"Zawsze można coś zrobić więcej, lepiej"

Mateusz Morawiecki pytany na poniedziałkowej konferencji, jakie błędy zostały popełnione w związku z pandemią COVID-19, odpowiedział, że "na taką wiwisekcję na pewno przyjdzie jeszcze czas". - Dzisiaj mogę tylko podkreślić, że w gąszczu tych różnych działań, przepisów, obostrzeń, nakazów, zakazów, rygorów na pewno takie błędy się zdarzały i zawsze warto za to przeprosić - przyznał premier.

- Zawsze można coś zrobić więcej, lepiej - skomentował rzecznik rządu, pytany o tę wypowiedź premiera. Mueller mówił także o przywołanej przez prowadzącego Konrada Piaseckiego kwestii nieścisłości w rozporządzeniach. - Należy z tego wyciągać wnioski i na przyszłość do takich rzeczy nie dopuszczać. Chciałbym, żeby rozporządzenia były wcześniej publikowane - stwierdził.

Za co przepraszał premier? Rzecznik rządu: zawsze można zrobić coś lepiej, więcej TVN24

Rzecznik rządu: jak były punkty wymazowe, tak samo będziemy chcieli zrobić punkty szczepienne

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 procent skuteczności. Firma ogłosiła, że do końca 2020 roku jest w stanie wyprodukować 50 milionów dawek szczepionki, a w 2021 roku liczba ta może wzrosnąć do 1,3 miliarda dawek. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. Premier zaznaczył w poniedziałek, że chociaż dzisiaj szczepionki jeszcze nie ma, to rząd już pracuje nad planem jej dystrybucji.

Rzecznik rządu w "Rozmowie Piaseckiego" pytany był, jak będą wyglądać przygotowania do masowych szczepień. - W tej chwili mamy potwierdzoną jedną szczepionkę. Ona jest specyficzna, bo wymaga bardzo niskiej temperatury i chociażby w tym zakresie trzeba przygotować odpowiednie chłodnie, aby ją zabezpieczyć - zwrócił uwagę.

Mueller dodał, że trzeba ponadto "tak rozłożyć punkty szczepień w kraju, aby było stosunkowo blisko dla każdego obywatela". - Mówię stosunkowo, bo przy tej szczepionce, przy tak niskich temperaturach, jest to jednak bardzo duże ograniczenie - tłumaczył. - Tak samo jak były punkty wymazowe, tak samo będziemy chcieli zrobić punkty szczepienne - wskazał.

Morawiecki na konferencji mówił, że rząd chce pozyskać "co najmniej dwadzieścia kilka milionów szczepionek". Konrad Piasecki przypomniał wypowiedź Andrzeja Dudy z czerwca, gdy prezydent był w Waszyngtonie. Razem z Donaldem Trumpem oświadczył, że Polska i USA będą udzielały sobie pomocy podczas pandemii między innymi przy opracowywaniu terapii i szczepionek. - W oczywisty sposób zakładam, że biorąc udział w pracach badawczych i tym samym będąc współtwórcami tych leków i szczepionek, Polacy będą mogli liczyć na to, że będą one dostępne dla Polaków jak najwcześniej - oświadczył wtedy Duda.

- Ta deklaracja dotyczyła firm amerykańskich - odpowiedział Piaseckiemu Mueller. Na uwagę, że Pfizer to także amerykańska firma rzecznik dodał: - Polska dyplomacja działała na dwóch poziomach, w tym samym czasie, po to, aby zabezpieczyć możliwości dostawy szczepionek: z jednej strony prezydent Andrzej Duda na poziomie transatlantyckim, a równolegle premier na poziomie europejskim - powiedział. - Bo gdyby europejski plan zakupowy nie wypalił, to wtedy mamy tę amerykańską deklarację - dodał.

A ile szczepionek trafi do Polski? - W tym tygodniu Komisja Europejska podpisuje plan zakupowy, my jesteśmy w tym planie. Będzie to dzielone proporcjonalnie dla każdego kraju - wyjaśnił Mueller.

Mueller: gdyby europejski plan zakupowy nie wypalił, to wtedy mamy amerykańską deklarację TVN24

Autor:akw/kg

Źródło: TVN24