Koronawirus w Polsce. Najwięcej zakażeń, najwięcej testów, najwięcej osób wysłanych na kwarantannę. Analiza

36 665 nowych infekcji, o których w piątek poinformował resort zdrowia, to najwyższy dzienny raport od początku epidemii w Polsce. Do tej pory najwięcej zakażeń było w raporcie z 1 kwietnia 2021 roku, w szczycie trzeciej fali (35 251). Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 16 047 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 20 618. To wzrost - tak jak mówił w piątek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska - o 128 procent. Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 23 107 i jest najwyższa od 9 grudnia 2021 roku.