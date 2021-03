"Epidemia się rozwija, trzecia fala rośnie". "Czym to się skończy? Tego prawdopodobnie nie wie nikt"

Posobkiewicz: musimy się liczyć z tym, że wysokie liczby się utrzymają

Czwartkowy raport ministerstwa komentował w TVN24 Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. - Ze względu na to, jaką mamy porę roku, i na to, że nastąpiło poluźnienie podejścia ludzi do zaleceń hamujących rozprzestrzenianie się wirusa, niestety, nie może to dziwić - powiedział.

Profesor Gut: Czym to się skończy? Tego prawdopodobnie nie wie nikt

- Niestety, epidemia rośnie nam o ładny procent dzień do dnia oraz tydzień do tygodnia - mówił wirusolog profesor Włodzimierz Gut w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Wczoraj był nieco mniejszy wynik, niż można było się spodziewać, więc dziś znów jest większy. Czym to się skończy? Tego prawdopodobnie nie wie nikt. Prognozowanie w warunkach społecznej niechęci do obostrzeń jest bardzo trudne. Co z tego, że teraz rząd zaostrzyłby prawo, jak nawet te lżejsze zalecenia nie są przestrzegane - podkreślił profesor Gut. Pytany o trudną sytuację epidemiczną, między innymi na Mazowszu, przypomniał, ile osób bawiło się w lutym w Zakopanem. - Tam było więcej osób z Mazowsza niż górali. Teraz wirus jest przez nich przenoszony na rodziny, znajomych. To naturalne zjawisko. Niestety, ignorując większość zaleceń fachowców, Polacy powinni się spodziewać, że tak właśnie będzie - ocenił wirusolog.