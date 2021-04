"Teraz problemy będą koncentrowały się na Śląsku, Dolnym Śląsku i Wielkopolsce"

"Sytuacja na Śląsku jest najtrudniejsza".

Dlatego - podkreślił - "państwo musi pomóc takiemu regionowi". - Województwo opolskie i łódzkie udostępniły miejsca do przewozu pacjentów. Do końca tygodnia mniej więcej 150 pacjentów szpitalnych trafi do Kędzierzyna-Koźla i do Radomska - poinformował.