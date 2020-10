"Po raz pierwszy coś takiego robimy w Polsce". Dworczyk o tym, ile łóżek ma stanąć na Stadionie Narodowym 

To nie jest szpital na teraz. Chociaż służba zdrowia boryka się z bardzo dużymi problemami, to system funkcjonuje - mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, tłumacząc, jak będzie wyglądała organizacja tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym, przeznaczonego dla chorych na COVID-19. Wskazywał także, kiedy placówka może zacząć działać. - Myślimy raczej o dniach, a nie tygodniach - powiedział.

"Chcemy przygotować w pierwszym etapie pół tysiąca łóżek"

- Po raz pierwszy coś takiego robimy w Polsce, dla nas wszystkich to jest wielkie wyzwanie. I tak, jak nazwa - to jest Stadion Narodowy, to myślę, że kwestia zdrowia, kwestia bezpieczeństwa, to też jest nasza ogólnonarodowa sprawa. I dlatego tez apelujemy tutaj o włączenie się w te działania wszystkich, którzy mogą pomóc - zaznaczył szef KPRM.