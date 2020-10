Na Stadionie Narodowym powstaje tymczasowy szpital dla zakażonych koronawirusem

Z informacji dziennikarzy "Faktów" TVN oraz portalu tvn24.pl wynika, że na Stadionie Narodowym zaczęły się prace mające prowadzić do uruchomienia pierwszego w Polsce tymczasowego szpitala. Ma powstać w salach na stadionie. - Trwa przygotowywanie instalacji do dostawy i rozprowadzania tlenu dla pacjentów - mówi nasz rozmówca zaangażowany w budowę szpitala. Przy stadionie mają powstać też chłodnie.

"Niewykluczone, że już w tym tygodniu szpital będzie gotowy na przyjęcie pacjentów"

Podobne szpitale mają powstać w każdym województwie

9 października wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował, że dla pacjentów zakażonych COVID-19 przeznaczonych jest 1166 łóżek, a łóżek intensywnej terapii z udziałem respiratora - 94. Tego samego dnia podjął decyzję o dołączeniu trzech warszawskich szpitali do placówek tak zwanego drugiego stopnia, czyli szpitali zakaźnych. Do szpitali covidowych dołączyły Szpital Czerniakowski przy Stępińskiej, Szpital Grochowski oraz 404 łóżka w szpitalu MSWiA na Wołoskiej, w tym 50 łóżek z respiratorami. - To daje nam naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o możliwości leczenia - podkreślał wojewoda na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Dzięki temu liczba łóżek wzrosła.

W Warszawie miastu podlega dziesięć szpitali. Jak tłumaczyła Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza, są one na pierwszym poziomie covidowym, to oznacza, że tutaj kierowane są osoby, które mają podejrzenie zakażenia. Natomiast jeżeli po teście okazuje się, że pacjent jest zdrowy, to wraca do domu. Jeżeli jego stan się pogarsza, jest kierowany na drugi stopień, czyli do zakaźnych, które podlegają wojewodzie.