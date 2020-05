"Mamy już ponad 400 zakażonych górników". Główny inspektor sanitarny udaje się na Śląsk

Łącznie na Śląsku jest już ponad 400 zakażonych górników, mamy też do czynienia z zakażeniami w rodzinach górniczych - powiedział w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przekazał też, że główny inspektor sanitarny udaje się na Śląsk, by koordynować działania stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o kolejnych 218 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce i o śmierci siedmiu zakażonych osób. Do tej pory w Polsce stwierdzono COVID-19 u 14 647 osób, spośród których 723 zmarły. We wtorek 5 maja potwierdzono w Polsce najwyższą od ponad dwóch tygodni dzienną liczbę zakażeń - 425.

- Ale tak jak wczoraj, przedwczoraj, tak i dziś mamy znowu przypadki kopalń i zakażeń górniczych. Łącznie, niestety, na Śląsku mamy już ponad 400 zakażonych górników. Niestety, mamy też do czynienia z zakażeniami w rodzinach górniczych - poinformował Andrusiewicz.

"Chcemy jak najszybciej powstrzymać te ogniska kopalniane"

Andrusiewicz powiedział również, że po rozmowie z ministrem zdrowia główny inspektor sanitarny udaje się na Śląsk "celem koordynacji działania stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie śląskim i lepszej koordynacji działania służb, wysyłania na kwarantannę, wysyłania do izolatoriów i bieżącego monitorowania tych przypadków i podejmowania na bieżąco decyzji w konsultacji oczywiście z Kompanią Węglową, która nadzoruje te kopalnie, w których są zakażenia".

- Stąd też dzisiaj podjęte szybkie decyzje - dodał. - Chcemy jak najszybciej powstrzymać te ogniska kopalniane, ponieważ one stanowią teraz coraz większy problem i to jest większy problem niż domy pomocy społecznej, które dotychczas były podstawowymi ogniskami zakażeń koronawirusem w Polsce - powiedział Andrusiewicz.

Zapewnił jednocześnie, że będą zwiększane możliwości badań próbek ze Śląska. - Prawdopodobnie w najbliższych dniach będzie zwiększona ilość próbek. Zapadła decyzja, aby testować więcej osób z kontaktu z zakażonymi górnikami. Te próbki będą najprawdopodobniej trafiały też do ościennych województw, do ościennych laboratoriów - powiedział Adrusiewicz.

- Każda osoba, która nie wymaga hospitalizacji, nie powinna być kierowana na izolację domową, jeżeli przebywa tam z domownikami, ponieważ może dojść do zakażeń wśród domowników. Stąd też decyzja, żeby wszystkie osoby, które musiałyby odbywać izolację domową z domownikami, kierować jak najszybciej do izolatoriów - mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

"Kiedy nie występują ogniska, skala zakażeń jest bardzo mała"

- Sytuacja w Polsce różni się trochę do sytuacji w innych państwach europejskich. Kiedy nie występują ogniska, skala zakażeń jest bardzo mała - zaznaczył.

- Nie mamy transmisji na bieżąco w społeczeństwie na ulicach, mamy tę transmisję najczęściej w zamkniętych ośrodkach, jak DPS czy kopalnia - dodał. Jak mówił, w górnictwie doszło do zakażeń między innymi przez personel, który się przemieszcza między kopalniami. - Stąd decyzja, żeby w tej kwestii wprowadzić tak procedury wspólnie z kopalniami, żeby do tych transmisji nie dochodziło - dodał Andrusiewicz.

Środki bezpieczeństwa w koplaniach

Jak wynika z informacji TVN24, najpoważniejsza sytuacja panuje w kopalniach należących do największej polskiej spółki wydobywczej, a więc do Polskiej Grupy Górniczej. Szczególnie chodzi o trzy kopalnie: Murcki-Staszic, gdzie według ostatnich danych zakażonych jest 105 górników; Jankowice w Rybniku, gdzie zakażonych jest prawie 200 górników oraz Sośnice w Gliwicach z 53 zakażonymi górnikami. To w samej tylko Polskiej Grupie Górniczej daje ponad 350 zakażonych pracowników.