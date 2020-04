Przedszkola a koronawirus. Co jest niezbędne do ich otwarcia?

Premier Morawiecki o wypłacie zasiłku opiekuńczego 29.04 | - Dla osób, które nie będą mogły swoich pociech oddać do przedszkola, czy odprowadzić do żłobka będziemy dalej mieli zasiłek opiekuńczy. Ale też zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola, przy czym my jeszcze dodatkowo zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.