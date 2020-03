Morawiecki: nie ma powodu, żeby wybory prezydenckie nie odbyły się w planowanym terminie

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego "nie ma powodu, żeby wybory prezydenckie lub egzaminy maturalne nie odbyły się w planowanych terminach". Premier wyraził we wtorek przekonanie, że po Wielkanocy będzie możliwy powrót do pracy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO>>> Pytany na zdalnej konferencji prasowej, czy kolejne wprowadzane obostrzenia wpływają na datę wyborów prezydenckich, których pierwsza tura jest zaplanowana na 10 maja, Morawiecki odpowiedział: "Nie, nie wpływają. Po to wdrażamy różnego typu obostrzenia, by po najbliższych paru tygodniach móc przedstawić sytuację taką, aby Polacy mogli wrócić do pracy".