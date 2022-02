Koronawirus w Polsce. Molnupiravir dopuszczony do obrotu w Polsce

czytaj dalej

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany dotyczące zasad kwarantanny i izolacji. Uczniowie szybciej wrócą też do nauki stacjonarnej. Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "to było wysypywanie niespodzianek z rękawa, które mają poprawić nastrój społeczeństwu". Decyzję o przyśpieszeniu powrotu do szkół nazywał "kolejnym elementem układanki zaproszenia wirusa do tańca".