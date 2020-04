"Korona z głowy". Miss Polonia: w tym trudnym czasie nie chcieliśmy siedzieć bezczynnie

Ponad 160 podopiecznych łódzkich placówek otrzymało świąteczne paczki dzięki akcji "Korona z głowy", którą podjęli organizatorzy konkursu Miss Polonia. Karolina Bielawska, która tytuł ten nosi od 2019 roku, osobiście dostarczała paczki do Domu Pomocy Społecznej, Domu Samotnej Matki oraz Fundacji "Dom w Łodzi". - Solidarność i wzajemne wsparcie wydają się najważniejsze - podkreśliła.

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dostarczone zostały nie tylko artykuły higieniczne, medyczne i spożywcze, lecz także kosmetyki czy ubrania. Wszystko po to, by przywrócić normalność w tych niespokojnych tygodniach. - Liczba osób była ograniczona do minimum, więc sama nosiłam te ciężkie pudła - opowiada Bielawska.