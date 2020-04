Decyzje, które są podejmowane, muszą mieć przede wszystkim na względzie zdrowie, dobro obywateli - ocenił w "Faktach po Faktach" profesor Mirosław Wielgoś, mówiąc o możliwości złagodzenia niektórych obostrzeń wprowadzonych w Polsce w związku z epidemią COVID-19. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przekonywał, że "jeżeli nie wszyscy zastosują się do zaleceń, które są obecnie obowiązujące, to rzeczywiście możemy spodziewać się zwiększonej fali zachorowań tuż po świętach".

Wielgoś: jeżeli nie wszyscy zastosują się do zaleceń, możemy spodziewać się zwiększonej fali zachorowań tuż po świętach

Pytany, czy możemy złagodzić ograniczenia gospodarcze przed szczytem zachorowań, ocenił, że "musimy podejmować bardzo ostrożne decyzje". - One będą rzutowały na to, co się będzie działo - wskazywał Wielgoś.

Według rektora WUM "bardzo istotną sprawą jest to, żeby jednak testować znacznie większą liczbę ludzi, większą część społeczeństwa". - Wtedy będziemy wiedzieli, kto jest zakażony, a kto nie. Osoby, które nie są zakażone, mogą wtedy wracać do pracy. Natomiast osoby, które posiadają w sobie wirusa, mają podlegać ścisłym rygorom - mówił.

"Mamy wiele miejsc, gdzie z powodzeniem ta walka z koronawirusem się toczy"

Z danych udostępnionych w piątek przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że prawie jedna trzecia przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce to efekt kontaktu z chorym w szpitalu lub przychodni . Jak przekazano, "dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego placówek ochrony zdrowia".

"Nie mogę powiedzieć, że to był dobry przykład"

- Jeżeli ludzie widzą takie obrazki, jak mogliśmy obserwować w mediach, to zastanawiają się, czy rzeczywiście to, co jest nakazywane, jest potrzebne. A jest niestety potrzebne proszę państwa i bardzo proszę się do tego stosować. Bo chodzi tutaj o dobro, o zdrowie, o życie nas wszystkich - przekonywał rektor WUM.