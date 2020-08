Kary, kontrole w "żółtych" i "czerwonych" powiatach. Rzecznik ministerstwa o "nacisku na egzekucję prawa"

"Kładziemy dość poważny nacisk na egzekucję prawa"

- Najważniejsze, co nas czeka już w tę sobotę, to egzekucja. Kładziemy dość poważny nacisk na egzekucję prawa, szczególnie tam, gdzie widzimy bardzo duże zagrożenie. Musimy się więc liczyć ze wzmożonymi kontrolami w tych miejscowościach, w tych powiatach, w których rzeczywiście wzmagamy, wzmacniamy obowiązek maseczkowy, gdzie ograniczamy liczebność wesel, imprez. Tam trzeba się liczyć z kontrolami - powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że w tej chwili "nie ma zaleceń, by seniorzy nie pojawiali się na tych weselach". - Trudno wyłączać jakąkolwiek grupę przepisami prawa. Można apelować bardziej o to, by seniorzy nie uczestniczyli w dużych imprezach o charakterze wesel, ale raczej zakazywać konkretnej grupie wiekowej uczestnictwa byłoby to niestosowne i niewskazane - wyjaśnił rzecznik.

- Co do wesela w maseczkach - lepiej stosujmy te przepisy, które już obowiązują. Lepiej stosujmy te przepisy, które mówią, że kelnerzy powinni opiekować się wskazanymi stolikami. Nie może dochodzić do sytuacji, z którymi mamy do czynienia często w Polsce, że w jednym domu weselnym, w jednej restauracji są cztery imprezy i ten kelnerski staff (załoga - red.) krąży pomiędzy poszczególnymi salami. To jest łamanie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Na pewno będziemy bacznie zwracać na to uwagę - dodał Andrusiewicz.