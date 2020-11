"Niezwłocznie przechodzimy na tryb pracy zdalnej". Rzecznik ministerstwa: w resorcie może być maksymalnie kilkanaście osób

"W związku z poleceniem pana Mateusza Morawieckiego uprzejmie informuję, że niezwłocznie przechodzimy na tryb pracy zdalnej" - czytamy w mailu wysłanym do pracowników Ministerstwa Zdrowia, do którego dotarła redakcja tvn24.pl. Jak przekazał w poniedziałek rzecznik resortu, w siedzibie ministerstwa mogą być tylko pracownicy, na których obecność wyrazi zgodę minister. "Jest to maksymalnie kilkanaście osób" - przekazał tvn24.pl Wojciech Andrusiewicz.