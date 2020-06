Rzecznik resortu zdrowia: wzrósł wskaźnik zakażeń

"Do połowy tego tygodnia będziemy nadal odnotowywać wyższe wyniki, ale potem powinny spadać"

"Nikt na całym świecie nie testuje przesiewowo wybranych grup społecznych"

Według rzecznika Ministerstwa Zdrowia "nikt nie testuje przesiewowo wyrywkowo kolejnych grup zawodowych, społecznych". - Jeżeli mamy informację, tak jak na Śląsku, że jest ognisko, jeżeli mamy informację, że na przykład w schronisku dla osób bezdomnych na Mazowszu jest ognisko, to wówczas testowani są wszyscy. Po pierwsze, izolacja osób chorych, po drugie, kwarantanna i z kwarantanny "wymazywani" są wszyscy. To jest to, co robi cały świat. Nikt na całym świecie nie testuje przesiewowo wybranych grup społecznych - powiedział.