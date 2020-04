Ministerstwo Zdrowia: liczba zakażeń na stałym poziomie będzie rekomendacją do dalszego luzowania obostrzeń

Przeanalizujemy dane dotyczące zakażeń i ocenimy, jak wygląda sytuacja po zdjęciu części obostrzeń. Jeżeli liczba infekcji utrzyma się na stałym poziomie, to będzie rekomendacja do dalszego luzowania restrykcji - przekazał rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował też o planowanej zmianie dotyczącej testów drive thru dla osób w kwarantannie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek rano o 144 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci czterech osób. Od początku epidemii zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono w Polsce u 11 761 osób, a 539 pacjentów zmarło.

Andrusiewicz: będzie zmiana legislacyjna dotycząca testów drive thru

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz był pytany na konferencji prasowej o tak zwane testy drive thru, które mają odbywać się w Polsce. Poinformował, że resort planuje robić tak zwane "drive thru kwarantannowe". - Będzie zmiana legislacyjna, żeby takie osoby najprawdopodobniej w 12. dobie mogły wyjechać własnym samochodem na takie drive thru, gdzie będzie pobrany wymaz do badania i do 14. doby będzie wynik - wyjaśnił rzecznik.

Zaznaczył, że jeśli pacjent nie będzie miał własnego transportu, "taka wymazówka do niego dojedzie". - Chodzi o to, żeby osoby kończące kwarantannę miały 100 procent pewności, że są zdrowe - dodał Andrusiewicz.

Przekazał, że "toczą się w Ministerstwie Zdrowia prace, by te wymazówki obsługiwał zespół kurierski". - Szczegóły są opracowywane, jakie służby dodatkowo wejdą do czynności w związku z pobieraniem wymazówek - poinformował rzecznik.

- Liczymy, że na przełomie tego i przyszłego tygodnia ta zmiana legislacyjna będzie i drive thru będzie funkcjonować na szeroką skalę - zapowiedział rzecznik MZ.

"Mamy wczorajszy dzień, przeanalizujemy dzisiejszy i jutrzejszy"

Andrusiewicz był też pytany, kiedy można się spodziewać dalszego luzowania obostrzeń związanych z epidemią. Podkreślił, że "zadaniem Ministerstwa Zdrowia we wprowadzaniu poluzowań w obostrzeniach jest dawanie rekomendacji medycznych po analizie danych dotyczących zakażeń".

- Mamy wczorajszy dzień, przeanalizujemy dzisiejszy i jutrzejszy. Będziemy mieli pewną optykę, jak to wygląda po minionym tygodniu, kiedy część obostrzeń została zdjęta. Jeżeli rzeczywiście ta transmisja, liczba zakażeń będzie się utrzymywała na stałym poziomie notowanym w ubiegłym tygodniu, to jest to rekomendacja do wprowadzania kolejnych poluzowań w obostrzeniach - powiedział.

Zaznaczył, że "bezpośrednio będzie o tym informował premier na konferencji z ministrem zdrowia, który te rekomendacje medyczne z tego tytułu będzie wydawał".

Rzecznik MZ: będzie nowy plan dotyczący ruchu transgranicznego

Rzecznik był pytany o ewentualne zmiany dotyczące przekraczania granic przez osoby, które mieszkają w Polsce, a na co dzień pracują w innym kraju.

Od 27 marca również te osoby są poddane rygorowi dwutygodniowej kwarantanny. Wcześniej, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granicę i nie były objęte kwarantanną. Nowe przepisy dla wielu mieszkańców przygranicznych praktycznie oznaczają koniec zarabiania za granicą. W związku z tym odbywały się protesty lokalnych społeczności.

- Plan dotyczący ruchu transgranicznego dla osób, które mieszkają po jednej, a pracują po drugiej stronie granicy powstaje. Wkrótce zostanie przedstawiony - ogłosił Andrusiewicz.

Autor:ads/pm