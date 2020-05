Posłowie po kontroli w ministerstwie: maseczki zostały rozdysponowane, a dopiero po miesiącu sprawdzone

- Sprawdziliśmy te maseczki, one nie spełniają norm. W związku z tym zażądaliśmy wymiany towaru na towar, który jest adekwatny - mówił we wtorek w Radiu Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski. W środę na konferencji prasowej poinformował, że "w związku z tym, że nie uzyskaliśmy deklaracji o zwrocie towaru spełniającego normy, bądź gotówki, wysłaliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie maseczek, które nie spełniają norm".

Szłapka: ministerstwo rozprowadziło maseczki po Polsce, a dopiero po miesiącu zostały one sprawdzone

Adam Szłapka stwierdził, że ta sprawa "jest bulwersująca". - To, co jest bardzo ciekawym wątkiem i wynika wprost z tych materiałów, które dostaliśmy, to fakt, że fizycznie maseczki zostały dostarczone do ministerstwa 31 marca. Natomiast ministerstwo zleciło sprawdzenie ich przydatności 4 maja. Następnego dnia uzyskało informację, że te maseczki nie spełniają norm do medycznego zastosowania - przekazał poseł.