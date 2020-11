Ministerstwo Zdrowia kupiło testy antygenowe. I podało cenę

Ministerstwo Zdrowia kupiło dwa miliony testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2. Cena to 21 zł netto za sztukę. Producent deklaruje, że czułość testów to 91,4 procenta. "Zostaną przekazane w pierwszej kolejności do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, w szczególności podmiotów leczących pacjentów z COVID-19 oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego" - informuje resort.