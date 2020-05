Ministerstwo chce limitów na prywatne testy na koronawirusa. "Im mniej testów zlecimy, tym mniej będzie zakażonych"

W laboratorium Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu można wykonywać codziennie do tysiąca testów na obecność koronawirusa. Pracy nie brakuje, choć rezerwy nadal są spore. - w tej chwili wykonujemy od 200 do 500 testów – mówi Piotr Pobrotyn, dyrektor wrocławskiego szpitala. Od początku epidemii liczba wykonywanych dziennie testów regularnie wzrasta. W środę padł rekord - zrobiono ich 20 tysięcy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonuje, że liczba nowych zakażeń nie zawsze jednak idzie w parze z częstszym testowaniem. - Na Mazowszu ta skala dodatnich wyników na poziomie 3,5-4,5 procent kiedyś była, teraz spada, to znaczy, że ta liczba niewyłapanych ludzi maleje – mówi.