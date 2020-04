Ministerstwo Zdrowia: 206 nowych przypadków w środę. Pięć kolejnych osób nie żyje

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o 206 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci pięciu kolejnych osób. Do tej pory stwierdzono w Polsce 7408 zakażeń koronawirusem SARS-Co-V-2. Zmarło 268 pacjentów.

Resort poinformował także o śmierci pięciu osób, u których wykryto koronawirusa. To 79-letni mężczyzna z Raciborza, 86-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta z Grudziądza, 56-kobieta z Krakowa, 67-letni mężczyzna z Zgierza. Wszystkie osoby - jak przekazał resort - miały choroby współistniejące.

Najtragiczniejsza doba w USA

Z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynika, że 2228 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych na COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. To najtragiczniejsza doba od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych.

Początek "odmrażania" gospodarki

Rzecznik rządu Piotr Mueller wskazał, że w pierwszej kolejności mają być zmieniane ograniczenia dotyczące limitów osób w sklepach oraz zakaz wejścia do lasów.

Od 16 kwietnia obowiązkowe zakrywanie nosa i ust

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Mają one obowiązywać od czwartku i - zgodnie z projektem - nie będą dotyczyć dzieci w wieku do lat dwóch oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa.