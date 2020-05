Stopniowe odmrażanie sądów. Powrót posiedzeń jawnych, więcej spraw o charakterze pilnym

Rozszerzony katalog spraw sądowych o charakterze pilnym

Generalnie natomiast - w celu minimalizacji ryzyka zachorowania dla obywateli - rozprawy będą mogły odbywać się na odległość. W miarę możliwości technicznych przesłuchania świadków lub biegłych będą odbywały się więc w trybie wideokonferencji z innego pomieszczenia w sądzie. Zdalnie można będzie też przesłuchiwać np. osadzonych w zakładach karnych, bez konieczności transportowania ich do sądów.

Jednocześnie rozszerzono katalog spraw sądowych, które mają pilny charakter i powinny być rozpoznawane bez zwłoki. Już wcześniej do takich spraw zaliczano m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie. "Będą to sprawy, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie, dotyczące podjęcia warunkowego umorzenia postępowania i wykonania kary warunkowo zawieszonej, a także np. o wyrażenie zgody na zabieg medyczny" - zaznaczyło w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości.

W terminie siedmiu dni od dnia wejścia ustawy w życie, ponownie zaczną biec terminy procesowe i sądowe – na przykład na zaskarżenie orzeczenia lub wniesienie pisma procesowego do sądu. W ocenie resortu pozwoli to "na zakończenie wielu czekających na rozstrzygnięcie spraw, również tych, które nie posiadają statusu pilnego". "Terminy, które uległy zawieszeniu, będą biegły w dalszym ciągu, a te, które nie rozpoczęły biegu, zaczną biec" - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku z zagrożeniem koronawirusem na mocy uchwalonych w końcu marca przepisów wstrzymano nierozpoczęty i zawieszono rozpoczęty bieg wielu terminów sądowo-procesowych.

Egzaminy zawodowe planowane w czerwcu

Ministerstwo zaznaczyło także, że "nie dla każdej osoby, która zamierzała przystąpić do prawniczego egzaminu zawodowego w marcu 2020 r. nowy termin w tym roku jest odpowiedni". "Dlatego przewidziano dla takich osób zwrot pełnej – uiszczonej już – opłaty za egzamin. Dla osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych proponujemy uprawnienie do urlopu płatnego, szkoleniowego w części niewykorzystanej z powodu odwołania egzaminu" - poinformował resort.