Resort sprawiedliwości proponuje zmiany w sądownictwie w związku z epidemią

Resort sprawiedliwości podał we wtorek, że opracował projekt noweli ustawy o zwalczaniu koronawirusa. Przewiduje on usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości w sytuacji kryzysu spowodowanego rozprzestrzenieniem się epidemii. Opisano w nim między innymi procedury, które będą mogły zostać podjęte, gdy z powodu kwarantanny dany sąd zostanie całkowicie zamknięty.

Propozycje zmian w wymiarze sprawiedliwości w związku z epidemią

"Szczegółowe propozycje zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały już przekazane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją ustawy" - poinformowało biuro komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości w informacji przekazanej PAP.

Jak podano proponowane zmiany "mają umożliwić prezesom sądów apelacyjnych, a jeśli to nie będzie możliwe - I prezesowi Sądu Najwyższego, wyznaczanie innych, działających sądów do kontynuowania pilnych postępowań". "Będzie też możliwość natychmiastowego delegowania sędziów do tych sądów, aby je wzmocnić kadrowo. Zmiany te obejmą również sądy administracyjne i wojskowe" - przekazał MS.