Wytyczne dla organizatorów półkolonii opublikowane

Ministerstwo edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w czasie pandemii. Opisano w nich, jak bezpiecznie zorganizować półkolonie pod względem higieny czy wyżywienia oraz co zrobić w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

W pierwszej grupie są wytyczne skierowane dla uczestników półkolonii i ich rodziców. Dotyczą one np. wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jeśli chodzi o rodziców, to muszą oni podać m.in. organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację. Są też zobowiązani do niezwłocznego – do dwóch godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Odprowadzając dzieci, mogą za to wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.