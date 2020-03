Szumowski: wzrost jest przewidywalny i w miarę kontrolowany

- Ten przyrost jest taki, jak się spodziewamy i będzie coraz więcej (zakażonych-red.). Będziemy mieli prawdopodobnie niedługo 100 osób, a pewnie za tydzień, miejmy nadzieję, trochę dłużej, będziemy dochodzili do takiej ilości osób zarażonych jak w innych krajach, czyli, miejmy nadzieję, do tysiąca, może trochę mniej - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szumowski: mamy kilkadziesiąt tysięcy testów

- Sprawdzaliśmy jak inne kraje reagowały. Oczywiście na początku, jak mamy jeden przypadek, to tych testów jest kilka, jak jest dziesięć to jest kilkadziesiąt, czy kilkaset, jak jest sto to już są duże tysiące - dodał.

Na pytanie, czy nie ma szybszych testów, odparł, że do tej pory nie było. - WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) nie zalecało. W tej chwili zaczęły się pojawiać jakieś sygnały, że być może wreszcie będzie to, na co czekamy, czyli testy tak zwane szybkie, ale na razie jeszcze nie mamy potwierdzonej skuteczności - powiedział Szumowski.