Minister zdrowia: tygodniowa średnia nowych zakażeń spadła poniżej minimum między drugą a trzecią falą

Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców zmniejszył się do 11,4 - poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Potwierdził tym samym trend spadkowy, który pozwala na zdjęcie maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja.

Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Warunkiem było to, aby wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadł poniżej 15. Zniesienie tej zasady zostało już zapisane w rozporządzeniu. Pozytywne dane na temat wskaźnika zakażeń na 100 tysięcy osób przekazał w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował, że spadł on i wynosi on 11,4.