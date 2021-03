Niedzielski o "drugiej złej wiadomości" dla Śląska i "specjalnym rozwiązaniu" w kwestii szczepień w regionie

Zwiększymy podaż szczepionek na Śląsku - przekazał przebywający w Katowicach szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że w tym regionie rząd przyjmie "specjalne rozwiązanie" w sprawie szczepień. Na konferencji po posiedzeniu sztabu kryzysowego informował, że sytuacja w tym regionie jest "krytyczna". Przedstawił także szczegóły relokacji pacjentów z tamtejszych szpitali.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 6092 z 32 874 nowych, potwierdzonych zakażeń z dotyczy mieszkańców Śląska. Do tego regionu przyjechał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Katowicach Niedzielski rozmawiał z dziennikarzami.

Ze względu na trudną sytuację w regionie pacjenci z województwa śląskiego są od tego tygodnia przewożeni do innych województw.

Niedzielski ocenił na konferencji sytuację w regionie jako "krytyczną". - Krytyczna jest zarówno pod względem liczby zachorowań, zarówno pod względem liczby hospitalizacji, ale też pewnej perspektywy. Te moce, które były i są przez pana wojewodę systematycznie przeznaczane na walkę z covidem, powoli się wykańczają - przekazał.

Niedzielski: do końca tygodnia relokacja nawet 170 pacjentów

Mówiąc o transporcie pacjentów ze Śląska, Niedzielski poinformował, że dotyczy ona "nowych pacjentów" z okolic Częstochowy i zachodniej "ściany" regionu śląskiego. - Oni są transportowani do Radomska – poinformował. - Dzisiaj będzie to prawie 20 osób. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę, to współpracujemy ze szpitalem w Kędzierzynie-Koźlu – dodał.

Niedzielski określił, że do końca tygodnia do szpitali obu tych miast trafi od 150 do 170 pacjentów. Przekazał, że relokacja odbędzie się także drogą lotniczą. - W stan gotowości zostały postawione wszystkie załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na południu. One z trybu pracy standardowej przechodzą do trybu 24-godzinnego, czyli całą dobę – mówił. - Mamy dodatkowych sześć zespołów, które będą te dyżury pełniły – dodał.

Zwrócił uwagę, że LPR jest przygotowane do transportu pacjentów zarówno w najcięższym stanie, ponieważ śmigłowce wyposażone są w odpowiednie instalacje, jak i tych pacjentów, którzy nie korzystają z respiratorów czy wspomagania leczeniem tlenowym.

- To już jest ten moment, kiedy problemy w skali jednego regionu nie mogą być rozwiązane w skali pojedynczego regionu – powiedział. Zwrócił tu uwagę na szczególną współpracę z województwami opolskim i łódzkim. - W tym sensie region śląski może liczyć na wsparcie – powiedział Niedzielski.

Niedzielski, mówiąc o przyjętej przez resort tezie w sprawie głównego źródła zakażeń w tym regionie, wskazał na ruch graniczny. - Bo ten szczyt czy kulminacja trzeciej fali w Czechach miała miejsce mniej więcej trzy tygodnie temu, a u nas pojawiło się później. Potwierdzeniem tego jest również fakt, że południowe powiaty województwa śląskiego są w tej chwili w najgorszej sytuacji – tłumaczył.

Dodał, że zdecydowano o wzmocnieniu w okresie okołoświątecznym kontroli na granicy z Czechami.

"Druga zła wiadomość" i "światełko w tunelu"

Minister zdrowia pytany o ewentualne przyspieszenie procesu szczepień w tym regionie, potwierdził, że rząd rozważa taką możliwość. - Takie rozwiązanie zastosowaliśmy w województwie warmińsko-mazurskim, kiedy to ono było regionem z największą liczbą zachorowań. Myślę, że tutaj przyjmiemy jakieś specjalne rozwiązania na najbliższe dni – powiedział.

Później tego dnia, w wypowiedzi dla Radia Katowice, minister Niedzielski powtórzył, że sytuacja epidemiczna na Śląsku jest najgorsza w skali kraju, nie tylko z powodu dużej liczby nowych zakażeń. - To nie jest jedyna zła wiadomość. Druga zła wiadomość jest taka, że niestety nie widać symptomów, żeby liczba zakażeń w najbliższym czasie miała wyhamować, bo cały czas dynamika zachorowań na Śląsku jest większa niż przeciętnie w Polsce – powiedział. Minister ocenił, że "światełkiem w tunelu na dłuższą metę" są szczepienia. - One odegrają role zarówno na Śląsku, jak i w całym kraju - stwierdził. Zapowiedział przy tym, że rząd "zwiększy podaż szczepionek na Śląsku". - Po prostu część rezerw, którą mamy, skierujemy do szczepienia tutaj, w regionie - zapowiedział.

"Chcemy odpychać ścianę"

Na konferencji w Katowicach razem z ministrem Niedzielskim obecny był wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski.

- Dla uzmysłowienia warto podać jeden parametr: tylko w ostatnich dwóch dobach do szpitali z województwa śląskiego (trafiło) ponad dwie trzecie pacjentów z COVID-19. To pokazuje, że wzrost hospitalizacyjny na Śląsku, na poziome od 100 do 150 nowych miejsc w szpitalach każdej doby, będzie musiał się spotkać w perspektywie kilkunastu dni ze ścianą – mówił wojewoda.

- Żeby do takiej ściany nie doprowadzić, a jest to moment, gdy walczy się tylko i wyłącznie ze skutkami, to przy współpracy z panem ministrem chcemy tę ścianę jak najbardziej odpychać – tłumaczył. Wieczorek przekazał, że to właśnie relokacja części pacjentów ma się przyczynić do "odepchania" wspomnianej ściany. Wymienił, że pacjenci poza województwami opolskim, łódzkim, trafią także "w mniejszym zakresie" do Małopolski.

