"Mamy szansę. Zbliżamy się do wskaźnika na poziomie 1, epidemia przechodzi w stan równowagi"

Epidemia COVID-19 przechodzi w stan równowagi. Teraz pytanie, w którą stronę nastąpi przegięcie. Czy znowu wzrost, czy spadek. To zależy od naszych działań i liczby testów - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wskazywał też na konieczność "testowania na potęgę" w szpitalach, które są największymi ogniskami koronawirusa.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że ta sytuacja "raczej go niepokoi". - Duża część tych osób nie stosuje zaleceń, które wydajemy. Noszą maseczki na brodzie zamiast na nosie i ustach. To powoduje ryzyko zaprzepaszczenia tego, co wypracowaliśmy przez ten długi czas kwarantanny - mówił minister.