Zapowiedź znoszenia obostrzeń. Dr Łukasz Karauda: nie powinniśmy być prymusami w zwalnianiu restrykcji, kiedy byliśmy prymusami w liczbie umierających

Zapowiedź ministra zdrowia o możliwym odchodzeniu od obostrzeń w perspektywie miesiąca komentował w TVN24 lekarz Tomasz Karauda. - To jest szok dla nas wszystkich od samego rana - powiedział. Ocenił, że "skoro mieliśmy jeden z najwyższych odsetków zgonów na świecie i w Europie, to powinniśmy być jednym z ostatnich krajów, które rezygnują z tych restrykcji".

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w wywiadzie dla dziennika "Fakt", że w miarę wygaszania się piątej fali pandemii COVID-19, będzie rekomendował odchodzenie od obostrzeń. - Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji – stwierdził. Szef resortu zdrowia mówił między innymi o możliwym zniesieniu obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach. Jak powiedział, będzie zalecał, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki. - Zostaną one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko rekomendacji. Myślę, że to będzie istotna prewencja, zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny – dodał.