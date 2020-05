Szumowski: uchylenie zakazu zgromadzeń będzie w ostatnim z etapów

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował na konferencji, że uchylenie zakazu zgromadzeń będzie zarządzone na ostatnim etapie tak zwanego luzowania zarządzonych obostrzeń, mających na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii. - Nie jest powiedziane, że to będzie czwarty etap - uściślił w rozmowie z tvn24.pl rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

W sobotę protest przedsiębiorców w Warszawie zakończył się zatrzymaniem 380 osób i mandatami dla 150. Warszawski urząd nie zarejestrował zgromadzenia, a policja uznała je za nielegalne, bo wciąż obowiązują wprowadzone przez rząd przepisy zakazujące zgromadzeń. Prawnicy zwracają uwagę, że prawo do demonstracji przysługuje obywatelom także w czasie stanu epidemii.

Pytanie o prawo do zgromadzeń powraca, bo od poniedziałku obowiązuje zniesienie zarządzonych obostrzeń w ramach trzeciego etapu tak zwanego odmrażania gospodarki. W nowym reżimie sanitarnym działalność wznowiły między innymi salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także lokale gastronomiczne.

Na wtorkowej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany był, kiedy możemy się spodziewać uchylenia zakazu zgromadzeń. - To są duże eventy, to wymaga najczęściej całkowitego braku zdystansowania się. To jest na ostatnim etapie (znoszenia obostrzeń - red.) - zapowiedział.