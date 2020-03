Co ze współpasażerami zakażonego Polaka?

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że w Polsce odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa. To 66-letni pacjent w województwie lubuskim, który trafił do szpitala w Zielonej Górze. - Z tego co wiem, pacjent czuje się dobrze - powiedział w "Faktach po Faktach" Szumowski. Podkreślił, że ze względu na miedzy innymi tajemnicę lekarską i prywatność pacjentów, nie może powiedzieć więcej. - Siłą rzeczy trzeba powiedzieć, że pacjent jest w dobrym stanie, czuje się coraz lepiej, to są informacje ze szpitala - dodał. Poinformował, że to na razie jedyny przypadek zakażenia w naszym kraju.