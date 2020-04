Szumowski o luzowaniu ograniczeń: będzie trochę oddechu dla wszystkich, ale nie gwałtowny krok

To musi być zrobione w sposób etapowy. Jak szybko czy wolno te etapy będą następowały, musimy oceniać z punktu widzenia liczby chorych, wzrastającej liczby zachorowań - powiedział w "Faktach po Faktach" minister zdrowia Łukasz Szumowski, mówiąc o zapowiadanych na ten tydzień planach "odmrażania" gospodarki. Dodał, że "trochę oddechu dla nas wszystkich w tym pewnym poluzowaniu będzie".

"To musi być zrobione w sposób etapowy"

- Będziemy jutro komunikowali, pan premier będzie komunikował cały plan, jak będzie to postępowało - zapewnił. Zastrzegł przy tym, że "oczywiście to musi być zrobione w sposób etapowy".

Szumowski: w tym poluzowaniu będzie trochę oddechu dla nas wszystkich

Mówiąc o planowanym procesie "odmrażania" gospodarki, minister przekonywał, że "na pewno nie będzie to gwałtowny krok". - Będziemy te kroki rozkładali na naprawdę drobne kroczki. Takie, które musimy podejmować również w pewnym reżimie sanitarnym - kontynuował.

Dodał, że "wiemy już, jak postępować, jak zachowywać się" w obliczu epidemii. - To też jest dobre, że mieliśmy czas na to, żeby trochę nauczyć się żyć z tym wirusem, epidemią, bo (…) niestety będziemy z tą epidemią i tym wirusem żyć przez co najmniej rok, półtora roku, może dłużej, dopóki nie będziemy mieli szczepionki - ocenił Szumowski.