Ministerstwo Zdrowia: 16 pacjentów z koronawirusem

Mamy formalnie potwierdzone 16 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował na konferencji prasowej w poniedziałek w południe minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że ponad 170 osób jest hospitalizowanych, a ponad 4000 objętych kwarantanną domową. - Te cyfry rosną, oczekujemy, że w Polsce ten przyrost będzie bardzo szybki - dodał. Trzy z tych osób - kobieta hospitalizowana w Szczecinie oraz kobieta i mężczyzna, którzy leżą we wrocławskim szpitalu - są w stanie ciężkim.

Jeszcze przed informacjami podanymi przez Szumowskiego, w poniedziałek rano o pierwszym przypadku zakażenia w Krakowie poinformował dyrektor tamtejszego szpitala imienia Stefana Żeromskiego Jerzy Friediger. - Mężczyzna trafił do szpitala w sobotę wieczorem. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. Jego stan jest dobry, stabilny - powiedział dyrektor. Małopolski sanepid nie udziela informacji ani o pacjencie, ani o jego rodzinie.

Następnie o trzech nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformował w rozmowie z TVN24 Ryszard Rudnik, dyrektor Szpitala Rejonowego imienia doktora Józefa Rostka w Raciborzu. Jak przekazał, troje nowych zakażonych pacjentów "to są raczej osoby w średnim wieku i są w dobrym stanie".

Trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Raciborzu Trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Raciborzu

TVN24

16 przypadków koronawirusa w Polsce

Na konferencji prasowej Szumowski precyzował, że w poniedziałek potwierdzono łącznie pięć nowych przypadków - oprócz jednego przypadku w Krakowie i trzech w Raciborzu, o których wcześniej poinformowali dyrektorzy szpitali, mówił także o nowym przypadku we Wrocławiu.

- Wszystkie te osoby były wcześniej objęte monitoringiem służb sanitarnych. To pokazuje, że ogromny sens ma kwarantanna domowa i nadzór epidemiczny - mówił szef resortu zdrowia.

Mamy formalnie potwierdzone 16 przypadków zakażenia koronawirusem TVN24

Minister zdrowia powiedział, że przykład innych krajów pokazuje, że wzrost zachorowań w Polsce jest nieunikniony i będzie bardzo dynamiczny, bo to wynika ze specyfiki wirusa. - Oczekujemy, że w ciągu najbliższych dni ten przyrost będzie bardzo szybki, to wynika z działania wirusa. We wszystkich krajach był bardzo gwałtowany przyrost w pierwszych dniach - powiedział. Równocześnie zapewnił, że szpitale przygotowywane są na zwiększoną liczbę przypadków choroby, jeśli chodzi o infrastrukturę, wysokospecjalistyczny sprzęt, a jeśli będzie konieczność, szpitale będą przekształcane w zakaźne.

Szumowski: chrońmy w szczególności osoby starsze

Zaapelował też, żeby szczególną opieką objąć ludzi starszych, których stan zdrowia często pozostawia wiele do życzenia, cierpią na inne choroby. Zaś do osób starszych minister wystosował prośbę, by w miarę możliwości również ograniczyły kontakty. - Tutaj ogromny apel o bardzo dużą wrażliwość w czasie kontaktu z osobami starszymi. Chrońmy je jeszcze bardziej. Apel również do osób starszych, by ograniczyły aktywność w społeczeństwie. Trzymać się z daleka od dużych zgromadzeń, gdzie potencjalnie mogłoby dość do zarażenia- powiedział.

"Rozważamy wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną"

- Rozważamy wzmocnienie nadzoru nad kwarantanną. Rozmawiamy z resortami, które nadzorują służby mundurowe, aby roztoczyć nad tymi osobami opiekę. Część to są osoby samotne, mogą mieć różne potrzeby - dodał szef resortu zdrowia.

- Wojewoda ma obowiązek dostarczania wszelkiego potrzebnego sprzętu, czy żywności, ale myślę, że takie krótkie pytanie, czy informacje uzyskane choćby przez drzwi, przez patrol jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa tych osób, ale też z punktu świadomości, że kwarantanna oznacza, że powinniśmy być w domu - dodał.

"Jeżeli jesteśmy w kwarantannie domowej, to nie możemy wyjść na spacer, do sklepu czy po bułki"

- Ogromny apel do osób, które są w tej kwarantannie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny. Wiemy, że we Włoszech ludzie wychodzili z domu, mimo, że byli w kwarantannie domowej, wiemy czym to się skończyło. Chrońmy swoich bliskich, chrońmy siebie. ale chrońmy przede wszystkim wszystkich dookoła.

- Jeżeli jesteśmy w kwarantannie domowej, to nie możemy wyjść na spacer, do sklepu czy po bułki. To jest zakazane. Tu jest odpowiedzialność administracyjna, jak i wręcz w sytuacjach nadzwyczajnych - wręcz karna - przypominał.

Jednocześnie Szumowski zaapelował o zdrowy rozsądek, spokój i rozwagę. - Wiemy, że na razie szpitale są w pełnej gotowości na przyjęcie pacjentów, mamy miejsca w szpitalach i nie ma w tej chwili sytuacji, żeby ktokolwiek miał trudność z dostępem do szpitala zakaźnego - powiedział szef MZ. - Wiemy, że musimy podjąć wszystkie działania, które możemy, żeby pomóc osobom chorym. Jesteśmy na to gotowi - zadeklarował.

Szumowski: jeśli jesteśmy w kwarantannie, nie możemy wyjść na spacer po bułki TVN24

Szumowski: poprosiłem o utworzenie specjalnych karetek do pobierania próbek do badań

Minister zdrowia zwrócił się do wojewodów o utworzenie specjalnych karetek do pobierania próbek do badań od osób, które są w kwarantannie domowej oraz specjalnych karetek do przewożenia osób z dużym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

- Mamy już działającą specustawę, mamy działania Narodowego Funduszu Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej - mówił Szumowski. Zaznaczył, że Inspekcja Sanitarna wykonuje ogromną pracę prowadzać dochodzenia epidemiczne. - To niezwykle ciężka i ważna praca, za co bardzo dziękuję - powiedział. Zapewnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas monitoruje ilości i możliwości sprzętowe, łóżkowe, zasobów ludzkich i możliwości przekształcania szpitali w szpitale zakaźne oraz transportu chorych. Poinformował, że zgodnie ze specustawą wystąpił do wojewodów o utworzenie specjalnych karetek transportowych dedykowanych osobom z dużym ryzykiem zarażenia koronawirusem. - Przed chwilą na spotkaniu z wojewodami poprosiłem o utworzenie specjalnych karetek do pobierania badań u osób, które są w kwarantannie domowej - podał Szumowski.

Koronawirus w Polsce

Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce pojawił się w środę.

W piątek potwierdzono cztery przypadki zakażenia koronawirusem: dwoje pacjentów przebywa w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu we Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii), jedna pacjentka w szpitalu w Ostródzie. W sobotę ministerstwo poinformowało o szóstym przypadku.

W niedzielę resort zdrowia przekazał informacje o w sumie pięciu potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce - o dwóch chorych poinformowano po południu, o kolejnych trzech - wieczorem.

Polski Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Co wiemy o pacjentach, u których stwierdzono koronawirusa?

1. Zielona Góra, zakażenie potwierdzone 4 marca. Mężczyzna w sile wieku, stan stabilny. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. 2 i 3. Szczecin, zakażenie potwierdzone 6 marca. Małżeństwo po sześćdziesiątce, oboje wrócili z Włoch. Początkowo nie wykazywali objawów. Ich stan jest dobry. 4. Wrocław, zakażenie potwierdzone 6 marca. 26-letni mężczyzna, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Stan dobry, przyleciał do Polski samolotem w środę. 5. Ostróda, zakażenie potwierdzone 6 marca. Kobieta "w sile wieku", jak podały służby medyczne. Podróżowała autokarem z Niemiec z mężczyzną, pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce. 6. Ostróda, zakażenie potwierdzone 7 marca. Mężczyzna, który nie jest obywatelem Polski. Stan dobry. Przyjechał autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. 7. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Mężczyzna "w sile wieku", stan dobry. Podróżował autobusem, współpasażerowie są objęci kwarantanną domową. 8. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", która trafiła do szpitala z kwarantanny. 9. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", stan dobry. Obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec. 10. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Młody mężczyzna, wrócił samolotem z Włoch. Służby lokalizują osoby, które kontaktowały się z zakażonym. 11. Wrocław, zakażenie potwierdzone 8 marca. Starszy mężczyzna, stan ciężki - pacjent jest w grupie ryzyka. Przebywa na oddziale zakaźnym. Nie wyjeżdżał za granicę, zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. 12. Kraków, zakażenie potwierdzone 9 marca. Ponad 60-letni mężczyzna. Jego stan jest dobry, stabilny. W ostatnim czasie przebywał w północnych Włoszech. 13, 14 i 15. Racibórz, zakażenia potwierdzone 9 marca. Trzy osoby w średnim wieku, ich stan jest dobry. 16. Wrocław, zakażenie potwierdzone 9 marca. 74-letnia kobieta, jest w stanie poważnym.

mjz//now

Źródło: TVN24, PAP