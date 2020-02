"Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi"

Jeżeli tylko koronawirus pojawi się w Polsce, to tę informację niezwłocznie przekażemy - zapewnił na czwartkowej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapewnił, że w kraju "na dzisiaj nie są potwierdzone żadne przypadki zarażenia" koronawirusem.

W czwartek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że nie ma przypadku koronawirusa w Polsce. - Jeżeli tylko koronawirus pojawi się, to tę informację niezwłocznie przekażemy. Na dzisiaj nie są potwierdzone żadne przypadki zarażenia - zapewnił szef MZ.

- Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, czy najbliższego czasu, kiedy ten wirus się w Polsce pojawi - dodał.

"Premier regularnie spotyka się z nami"

Dodał, że jest to ciągła praca zarówno GIS jak i Ministerstwa Zdrowia. Przypomniał, że w tej sprawie odbywają się także regularne spotkania w Kancelarii Premiera. - Pan premier regularnie spotyka się z nami i otrzymuje informacje o naszej pracy - podkreślił minister.

Zaapelował między innymi do mediów o "utrzymanie spokojnego, racjonalnego podejścia" w sprawie wirusa. - Dane są na razie skąpe, bo liczba chorych na koronawirusa na świecie jeszcze jest mała. Ale jak na te dane, które mamy, on nie odbiega drastycznie od wirusów innych, takich jak grypa - dodał.

- Kolejny raz, jak mantrę, powtarzam: bardzo proszę kolegów polityków o to, żeby sytuacji pacjentów nie wykorzystywać do bieżącej aktywności partyjnej. To jest sprawa bezpieczeństwa pacjentów, zachowania się pacjentów - mówił dalej Szumowski.