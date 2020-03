Minister zdrowia: Mamy sporo respiratorów. Nie będziemy ograniczać takich obszarów jak onkologia

Minister poinformował, że brana jest pod uwagę możliwość dopuszczania do pracy młodych lekarzy, bez zdanych egzaminów końcowych, a także wykorzystanie pomocy studentów z uczelni medycznych.

Respiratory kupowane "gdzie się da"

Szumowski przyznał, że w resorcie zdrowia rozważane jest - na okoliczność znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 - ograniczenie planowych zabiegów osób z innymi chorobami. Jak dodał, ma to dotyczyć tylko tych zabiegów, których odłożenie w czasie nie stwarza ryzyka postępu choroby.

"Onkologii nie będziemy w żaden sposób ograniczali"

Szumowski oświadczył, że onkologia będzie "w ogóle wyłączona z takich restrykcji". Pacjentów onkologicznych dotyczyć będą tylko takie restrykcje, które ich chronią przed koronawirusem - zaznaczył. Jako przykład podał ograniczenia możliwości pracy w szpitalach onkologicznych personelu "z innych jednostek", po to, by nie "zawlec zakażenia" koronawirusem do szpitala onkologicznego.