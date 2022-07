Minister zdrowia Adam Niedzielski: zbliżamy się do apogeum kolejnej fali pandemii COVID-19

Obserwujemy zwolnienie dynamiki wzrostu liczby nowych przypadków. Jest to wskaźnik, że zbliżamy się do apogeum kolejnej fali COVID-19 - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, zgodnie z najbardziej prawdopodobnymi scenariuszami, apogeum letniej fali nastąpi w drugiej połowie sierpnia, gdy średnia liczba zakażeń może sięgać 10 tysięcy dziennie.

Szef Ministerstwa Zdrowia podkreślił na konferencji w Puławach, że "jeśli chodzi o liczbę zachorowań, to właściwie przez ostatnie 4 tygodnie, (...) z tygodnia na tydzień mieliśmy wzrosty przekraczające skalę 60 procent". - Był nawet tydzień, kiedy (...) wzrost zakażeń wynosił 80 procent - powiedział.

- W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z przekroczeniem bariery 5 tysięcy nowych przypadków, miało to miejsce w poniedziałek" - zaznaczył Adam Niedzielski.

- Obserwujemy jedno pozytywne zjawisko. To jest właśnie hamowanie dynamiki wzrostu z tygodnia na tydzień liczby nowych przypadków. Dzisiaj ta liczba, która wynosi 3,5 tysiąca nowych przypadków, to jest tak naprawdę 17-18-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia. Pod tym względem widzimy, że dynamika nieco zwalnia - powiedział minister zdrowia.

Adam Niedzielski TVN24

Jak dodał, "to zwolnienie dynamiki oczywiście nie oznacza, że już w tej chwili mamy apogeum kolejnej fali". - To jest raczej wskaźnik, że do tego apogeum się zbliżamy. Należy się spodziewać, że jeszcze w kolejnym tygodniu, dwóch, ta liczba przypadków będzie rosła, ale w zdecydowanie mniejszym tempie, niż mieliśmy do czynienia w tej chwili - powiedział.

- Najbardziej aktualne prognozy mówią o tym, że w drugiej połowie sierpnia będziemy mieli średnio około 10 tysięcy przypadków dziennie, co oznacza, że te liczby w pojedynczych dniach mogą osiągnąć 12-13 tysięcy. To jest scenariusz, który uważamy za najbardziej prawdopodobny - przyznał szef resortu zdrowia.

- To zjawisko, dotyczące hamowania dynamiki, jest nieco bardziej optymistyczne, niż zakładaliśmy w prognozach, co może oznaczać (…), że to apogeum może nastąpić nawet w pierwszej połowie sierpnia i wtedy ta liczba byłaby nieco mniejsza, o średniej rzędu 7-8 tysięcy - mówił.

Niedzielski o "nieco bardziej liberalnej polityce" wobec pandemii

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że powodem "nieco bardziej liberalnej polityki zdrowotnej" stosowanej w krajach UE podczas obecnej fali pandemii jest wysoki poziom immunizacji społeczeństw. Przypomniał, że w Polsce przekracza on 90 procent.

- Oznacza ona (liberalna polityka - red.) z jednej strony niewprowadzanie restrykcji, ale z drugiej strony, będę to cały czas podkreślał, jednak ochronę osób, które są narażone na szczególne ryzyko. Mówię tutaj o seniorach, o osobach, które mają upośledzoną odporność - zaznaczył. Przypomniał, że w grupie ryzyka resort zarekomendował noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych oraz przyjęcie drugiej dawki przypominającej.

Szef resortu zdrowia ocenił, że w państwach UE, takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania czy Włochy dochodzi do przesilenia pandemii i mają one za sobą apogeum, jeśli chodzi o liczbę zachorowań.

Tłumaczył, że zgodnie z monitoringiem prowadzonym przez MZ, pomimo wzrostu liczby zakażeń w tych krajach nie zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia. - Również mamy informacje, że we Francji został przyjęty projekt ustawy, który wskazuje, że od 1 sierpnia nie będą wprowadzane już takie rozwiązania dolegliwe dla obywateli - dodał.

"Zainteresowanie szczepieniami bardzo wzrosło"

- W tym tygodniu mamy bardzo duży skok liczby szczepień, liczba ta wynosi blisko 100 tysięcy. To jest naprawdę bardzo duży przeskok - powiedział szef MZ. Poinformował również, że na czwartą dawkę zapisało się ponad 320 tys. osób.

- Zainteresowanie szczepieniami bardzo wzrosło. Do tej pory mieliśmy średnio tygodniowo około 20 tysięcy, a nawet mniej, szczepień. Mowa tu o szczepieniach wszystkimi dawkami, czyli też o osobach, które dopiero zaczynają wchodzić w schemat - przekazał.

Czwarta dawka tylko dla 60+. Strategię ministerstwa oceniają eksperci

- Rekomendujemy stosowanie tego schematu dla osób w wieku powyżej 60. roku życia i osób z upośledzoną odpornością, aby zapisywać się na szczepienia - dodał.

Niedzielski o "pozytywnych informacjach" z Puław

Minister wyraził podziękowania dla dyrekcji i personelu szpitala w Puławach. - Szpital ten od początku pandemii był tak naprawdę na pierwszej linii frontu - mówił.

- Mamy w miarę pozytywne informacje, że przebiegi COVID-u pacjentów, którzy są w szpitalu w Puławach oraz w szpitalu w Lublinie, są zdecydowanie lżejsze - przekazał Niedzielski.

Jak dodał, pacjenci tych szpitali mają mniejszy procent zajętości płuc. - Są to też pobyty o wiele krótsze oraz pobyty często związane z tym, że pierwszą dolegliwością jest inna choroba, a po prostu później pojawia się covid i stąd pacjenci są transferowani do oddziału zakaźnego - podsumował.

Niedzielski: COVID-19 będzie finansowany jak inne choroby

Minister zdrowia zaznaczył, że na początku pandemii istniały instrumenty, których celem było wsparcie finansowe grupy zawodowej zajmującej się bezpośrednio walką z COVID-19.

- Ze względu na zmianę charakteru pandemii, którą obserwujemy od mniej więcej pół roku, a nawet więcej niż pół roku, zdecydowaliśmy się wtłoczyć - jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć - COVID-19 w te same mechanizmy finansowania, które dotyczą każdej innej infekcji, każdej innej choroby - poinformował.

Zastrzegł, że jeżeli pacjent będzie hospitalizowany z COVID-19, to szpital otrzyma "pewnego rodzaju premię". - Dyrektorzy, jako menadżerowie, według uznania i systemów motywacyjnych, które są w szpitalu, te pieniądze dystrybuują - dodał.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kab

Źródło: TVN24