Minister zdrowia: trzecia fala przyspiesza

"Dzisiejsza stopa wzrostu zachorowań względem poprzedniego tygodnia wynosi 44 procent" - napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do najnowszych danych przekazanych we wtorek przez jego resort. "Trzecia fala przyspiesza" - podkreślił.

"Trzecia fala przyspiesza"

Przekazana przez Ministerstwo Zdrowia we wtorek liczba nowych potwierdzonych zakażeń jest o 4442 wyższa niż tydzień temu. 9 marca resort zdrowia raportował o 9954 przypadkach zakażeń. To oznacza wzrost o niecałe 45 procent w odniesieniu do poprzedniego wtorku.

"Konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju"

- Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju - mówił w poniedziałek szef Ministerstwa Zdrowia. - Jeżeli ta obserwacja, która miała miejsce wczoraj, jest tylko takim wyjątkiem - bo o tym oczywiście przekonamy się jutro i pojutrze - to wtedy możemy rozważać jeszcze scenariusze regionalne. Ale o tym, co zrobimy, będzie decydowała dynamika rozwoju zachorowań w ciągu najbliższych dni - zastrzegł Adam Niedzielski.