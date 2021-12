Minister zdrowia: Niczego nie można wykluczać. Jeżeli będzie sytuacja się pogarszała, to restrykcje mogą zostać zaostrzone

Niczego nie można wykluczyć - powiedział Adam Niedzielski pytany o twardy lockdown. W Radiu ZET ministra zdrowia pytano także o zapowiadane obowiązkowe szczepienia służb mundurowych i nauczycieli. - To nie jest tak, że możemy sobie działać w konwencji, że mamy pomysł i natychmiast go wdrażamy - mówił. Minister podał także i komentował najnowsze dane epidemiczne z kraju.

- Dzisiejsze statystyki to z jednej strony kontynuacja spadkowego trendu, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Mamy tych zakażeń 14 350. To mniej więcej 15, 16 procent mniej niż tydzień temu. Z drugiej strony liczba zgonów jest cały czas bardzo wysoka. Dziś to 709 (zgonów), ale tutaj chcę powiedzieć, że my dokładnie analizujemy strukturę zgonów i te proporcje są coraz bardziej stabilne: cały czas widzimy, że mniej więcej 75 procent to osoby niezaszczepione, a wśród zaszczepionych ponad 70 procent to osoby obciążone wielochorobowością - tłumaczył w Radiu ZET szef resortu zdrowia.