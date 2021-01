Czy nad Wisłę dotrze kolejna fala zakażeń? Minister: trudno przypuszczać, by Polska była zieloną wyspą

W sprawie luzowania obostrzeń trzeba być bardzo ostrożnym. Ci, co nadmiernie się otwierali, później płacili za to cenę. My w listopadzie zebraliśmy cenę tego, że się we wrześniu otworzyliśmy - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że "jest ryzyko" nadejścia do Polski kolejnej fali zakażeń z krajów ościennych.