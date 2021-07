Adam Niedzielski o handlu certyfikatami szczepień przeciw COVID-19. "To fałszowanie dokumentacji medycznej"

Członkowie rządu zostali zapytani na konferencji prasowej o handel certyfikatami szczepień. - Niezależnie od tego, że zaangażujemy służby kontrolne NFZ-tu w weryfikację tych historii, to myślę, że jest to naprawdę wyraz skrajnej nieodpowiedzialności - odpowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski. Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego opisane jest w Kodeksie karnym.

Na konferencji zapytano, czy rząd zdaje sobie sprawę ze zjawiska handlu certyfikatami szczepień. - Pojawiają się takie ogłoszenia w internecie zarówno od osób, które chcą kupić (certyfikat - red.), jak i osób, które deklarują, że są w stanie taki certyfikat sprzedać. Do Naczelnej Rady Lekarskiej trafiają sygnały, że w tym procederze biorą lub mogą brać udział lekarze, którzy wprowadzają do systemu informacje o szczepieniu osoby, mimo że faktycznie nie podają dawki - opisał dziennikarz TOK FM.

Minister zdrowia o handlu certyfikatami covidowymi

- Tutaj razem z zarządem Narodowego Funduszu Zdrowia na razie analizujemy, gdzie mogą być te słabe punkty, czyli momenty, w których może dojść do takiego nadużycia - opisał. - Niezależnie od tego, że my zaangażujemy służby kontrolne NFZ-tu w weryfikację tych historii, to myślę, że jest to naprawdę wyraz skrajnej nieodpowiedzialności - stwierdził.