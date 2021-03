Brytyjska mutacja wirusa w Polsce. Minister zdrowia przedstawia najnowsze dane

"Mutacja brytyjska wypiera inne warianty wirusa w Polsce"

- Liczba zachorowań bardzo dynamicznie rośnie. Dzisiaj mamy kolejny raz przekroczone 25 tysięcy zachorowań. To jest troszeczkę mniej niż wczoraj, ale w stosunku do zeszłego tygodnia to jest przyrost o ponad pięć tysięcy, czyli ta dynamika zachorowań jest bardzo duża - powiedział. - Myślę, że to jest ten moment, ta sytuacja, w której wszyscy musimy pójść po głęboką refleksję na temat swojego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych bliskich, bo sytuacja jest bardzo poważna - oświadczył szef resortu zdrowia.