"Zmieniamy charakter reagowania". Minister zdrowia o strategii na jesień

Mamy za sobą taki etap obrony przed pandemią COVID-19, gdzie stosowaliśmy bardzo drastyczne środki - powiedział w czwartek na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski, który przedstawił "strategię postępowania w walce z pandemią na jesień" - Teraz zmieniamy charakter naszego reagowania, zmieniamy charakter podejścia. Odchodzimy od takich środków, które są stosowane w ujęciu ogólnokrajowym - poinformował.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 612 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 oraz o śmierci 14 osób. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u 69 129 osób, spośród których 2092 zmarły. W ciągu doby przebadano 15 684 próbki na obecność koronawirusa.

Odejście od środków stosowanych w ujęciu ogólnokrajowym

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawia na czwartkowej konferencji prasowej "strategię postępowania w walce z pandemią na jesień". - Przed nami jest rzeczywiście trudny okres, który polega na tym, że - jak to na jesieni - pojawia się wiele zachowań, wiele infekcji. Mamy grypę, mamy infekcje górnych dróg oddechowych i mamy koronawirusa - zauważył, dodając, że "te wszystkie zachorowania (…) będą się na siebie nakładały".

Jak mówił Niedzielski, "mamy za sobą taki etap obrony przed pandemią, gdzie stosowaliśmy bardzo drastyczne środki - lockdown".

- Teraz zmieniamy charakter naszego reagowania, zmieniamy charakter podejścia. Odchodzimy od takich środków, które są stosowane w ujęciu ogólnokrajowym, do środków, które są dedykowane w danym regionie, dostosowane do skali zjawiska, do skali pojawiania się koronawirusa. To jest bardzo ważna zmiana - powiedział.

- To będzie na pewno jedna z charakterystycznych cech naszego nowego podejścia strategicznego - podkreślił szef resortu zdrowia.

Elastyczne zarządzanie ryzykiem

Minister mówił także o drugim założeniu nowej strategii. - Zaczynamy w sposób elastyczny zarządzać ryzykiem - poinformował Niedzielski. - To jest również ogromna zmiana jakościowa, bo do tej pory broniliśmy się przed koronawirusem, bardzo często starając się to ryzyko zachorowań redukować do możliwie najniższych poziomów. Teraz czeka nas nowe podejście, w którym musimy podejmować decyzje ważące z jednej strony ryzyko, ale z drugiej też inne koszty czy zyski, które pojawiają się w gospodarce bądź dotyczą życia społecznego - wyjaśnił.

Nowe podejście do walki z koronawirusem jesienią

Wśród założeń nowego podejścia do sposobu walki z pandemią Niedzielski wymienił między innymi:

1. Utworzenie trzech poziomów szpitalnictwa, które będą odpowiedzialne za leczenie pacjentów

Minister wyjaśniał, że "najbardziej podstawowy poziom to będą szpitale powiatowe, gdzie zostaną utworzone specjalne izolatki". - Zostanie do tego zdefiniowany specjalny produkt finansowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia i na podstawie tego produktu szpitale utworzą takie lokalne izolatki. Ale ich zadaniem nie będzie leczenie pacjenta. Będzie przyjęcie go, szybkie przetestowanie i skierowanie na bardziej zaawansowaną drogę, czyli tam, gdzie pacjent już będzie leczony - mówił Niedzielski.

2. Rozbudowanie sieci punktów testowania drive thru

Niedzielski mówił, że w Polsce funkcjonuje ponad 260 takich punktów. - Będziemy chcieli dalej rozbudowywać gęstość tej sieci - przekazał. Dodał, że plan zakłada wydłużenie czasu otwarcia tych miejsc do 4 lub więcej godzin na dobę oraz "zwiększenie dostępności" do tych mobilnych punktów testowania.

3. System elektronicznego zgłaszania informacji o potencjalnym ryzyku zakażenia

Jak wyjaśniał szef MZ, punkt ten dotyczy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. - Będziemy przygotowywali system elektronicznego zgłaszania informacji o potencjalnym ryzyku (zakażenia - przyp. red.) poprzez infolinię, a następnie system monitorujący status tych zgłoszeń - mówił.

- Myślę, że w ciągu miesiąca infolinia będzie przygotowana do tego, żeby zacząć zbierać zgłoszenia po to, żeby odciążyć lokalnych inspektorów od odbierania telefonów i żeby oni się mogli w ramach swojej pracy zająć przede wszystkim prowadzeniem dochodzeń epidemicznych - dodał.

4. Testowanie pacjentów objawowych, którzy wykazują podstawowe objawy koronawirusa 5. Zwiększenie ochrony osób z grup ryzyka 6. Włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do systemu testowania pacjentów

