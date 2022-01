Koronawirus w Polsce. Prof. Flisiak: to zupełnie inny rodzaj epidemii. Niedzielski: w przyszłym tygodniu kolejne wzrosty

Blisko 41 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o których poinformował w sobotę resort zdrowia, to najwyższy dzienny raport infekcji od początku epidemii COVID-19 w Polsce. "Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia. W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne wzrosty" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Profesor Robert Flisiak na antenie TVN24 mówił, że mamy do czynienia "z zupełnie innym wirusem".

Niedzieski komentuje sobotnie dane

Prof. Flisiak: to zupełnie inny rodzaj epidemii

- My patrzymy cały czas na te liczby przez pryzmat doświadczeń z poprzednich fal. Musimy sobie powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z zupełnie innym wirusem - podkreślił. - To jest tak, jakby to był zupełnie inny rodzaj epidemi - dodał.