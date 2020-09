Minister: Polska jednym z najbezpieczniejszych krajów. Lekarz: skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?

Polska pozostaje jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy - napisał w niedzielę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Odniósł się do najnowszych danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na temat skali zakażeń koronawirusem. "Skoro jest tak dobrze to czemu jest tak źle?" - zapytał w mediach społecznościowych immunolog i ekspert do spraw zakażeń, doktor Paweł Grzesiowski.