Emilewicz: trudny czas to doskonały moment, aby kandydaci się zaprezentowali

- Dziś nie wydaje się, żeby odsuwanie wyborów było zasadne - oceniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (Porozumienie), pytana w "Faktach po Faktach" o możliwe przesunięcie wyborów prezydenckich z powodu epidemii koronawirusa. Zwróciła uwagę, że mamy prawo się poruszać i możemy chodzić do lokali wyborczych. - Będziemy patrzeć, jak będzie rozwijała się sytuacja w Polsce - mówiła.

Emilewicz przypomniała, że jako minister zajmuje się "dostarczaniem szczepionki dla polskiej gospodarki". - To na pewno nie jest moment, abym się wypowiadała, czy należy, czy nie należy przesuwać wyborów - oceniła. - Sytuacja, którą mamy w Polsce jest sytuacją pod kontrolą - dodała.

- Analizujemy sytuację. Mamy stan zagrożenia epidemicznego, to stan niecodzienny, nieoczywisty, z którym nie mieliśmy do czynienia. O takim kryzysie nie myśleliśmy - mówiła minister rozwoju.

Zaznaczyła, że w tym momencie "mamy sytuację, w której poruszamy się pomiędzy miastami, a zatem nie ma ograniczenia w ruchu ludzi". - Jeżeli jest pandemia, to mówimy, że zagraża to bezpieczeństwu - zauważyła jednak. Przypomniała w tym kontekście, że rząd korzysta z przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. - Wydaje się, że ta sytuacja jest pod pełną kontrolą - przekonywała.

"Przesuwanie wyborów wydaje się zdecydowanie bezzasadne"

Dopytywana o to, jak prowadzić w obecnym czasie kampanię wyborczą, Emilewicz powiedziała, że "każdy ją prowadzi, jak może".

- Zgodzimy się chyba, że taki trudny czas to doskonały moment, aby kandydaci zaprezentowali się, jakie środki oni stosowaliby w tej sytuacji - powiedziała. Według minister "to nie jest zły moment do tego, aby prezentować samych siebie". - Wyborcy mają doskonałą szansę, aby ocenić kandydatów, ich działania, postulaty, propozycje - zauważyła Emilewicz.