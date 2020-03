Minister rekomenduje odwołanie wszystkich imprez sportowych. "Zdrowie zawodników jest najważniejsze"

W Polsce u 18 pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - wynika z danych przekazanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki we wtorek zdecydował o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Według ustawy są to wydarzenia z udziałem co najmniej 1000 widzów na stadionach i gromadzące nie mniej niż 300 osób w halach i innych obiektach zamkniętych.