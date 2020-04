Minister o kierowaniu do pracy w DPS-ach: wszystko zgodnie z procedurami

Decyzje o skierowaniu personelu medycznego do danej placówki wojewoda podejmuje na podstawie Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Mają one rygor natychmiastowej wykonalności, a więc lekarze zobowiązani są stawić się do pracy. Wojewoda w przypadku niestosowania się do decyzji skieruje do placówki kolejnych lekarzy. Z kolei na te osoby, które nie wypełniają nałożonego obowiązku, nakładane będą kary administracyjne od 5 do 30 tysięcy złotych. Do tej pory wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w drodze decyzji nałożył pięć kar po 5 tysięcy złotych.