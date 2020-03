Minister edukacji: w całym kraju kilkanaście szkół, które w obawie przed koronawirusem zawieszały zajęcia

Do tej pory w skali kraju było kilkanaście szkół, które z powodu obaw związanych z koronawirusem czasowo zawieszały zajęcia - oświadczył w niedzielę szef Ministerstwa Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Szef MEN przypomniał, że pod koniec lutego do placówek oświatowych wysłane zostały informacje na temat zasad działania w kontekście zagrożenia koronawirusem.

"Szkoły po dezynfekcji wracają do zajęć"

Wyjaśnił, że chodzi na przykład o zasady izolowania takich osób i ich najbliższego otoczenia, a jeśli jest taka potrzeba, również ewentualność zamknięcia szkoły. - Na razie w skali całego kraju było nieco ponad dziesięć szkół, które zdecydowano się zamknąć na jeden lub dwa dni. I w tym czasie dokonano badania osób podejrzanych o zarażenie. Okazało się na szczęście, że to się nie potwierdziło. (...) Szkoły po dezynfekcji spokojnie wracają do zajęć - dodał szef MEN.

Kolejne przypadki zarażenia koronawirusem w Polsce

Koronawirus z Chin

W Polsce zdiagnozowano dotąd 11 przypadków koronawirusa. Co wiemy o pacjentach?

1. Zielona Góra, zakażenie potwierdzone 4 marca. Mężczyzna w sile wieku, stan stabilny. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. 2 i 3. Szczecin, zakażenie potwierdzone 6 marca. Małżeństwo po sześćdziesiątce, oboje wrócili z Włoch. Początkowo nie wykazywali objawów. Ich stan jest dobry. 4. Wrocław, zakażenie potwierdzone 6 marca. 26-letni mężczyzna, który wrócił z Wielkiej Brytanii. Stan dobry, przyleciał do Polski samolotem w środę. 5. Ostróda, zakażenie potwierdzone 6 marca. Kobieta "w sile wieku", jak podały służby medyczne. Podróżowała autokarem z Niemiec z mężczyzną, pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce. 6. Ostróda, zakażenie potwierdzone 7 marca. Mężczyzna, który nie jest obywatelem Polski. Stan dobry. Przyjechał autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. 7. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Mężczyzna "w sile wieku", stan dobry. Podróżował autobusem, współpasażerowie są objęci kwarantanną domową. 8. Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", która trafiła do szpitala z kwarantanny. 9. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta "w sile wieku", stan dobry. Obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec. 10. Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Młody mężczyzna, wrócił samolotem z Włoch. Służby lokalizują osoby, które kontaktowały się z zakażonym. 11. Wrocław, zakażenie potwierdzone 8 marca. Starszy mężczyzna, stan ciężki - pacjent jest w grupie ryzyka. Przebywa na oddziale zakaźnym. Nie wyjeżdżał za granicę, zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która jest obecnie hospitalizowana za granicą.